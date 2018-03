Time do Ceará é barrado em estádio A final do Campeonato Cearense de 2004 continua produzindo situações absolutamente inusitadas. A última delas, na noite desta segunda-feira. Acompanhado por um pequeno grupo de torcedores, o time do Ceará esteve no estádio Castelão para aquela que seria a primeira partida da final do Estadual, contra o Fortaleza. Só que encontrou o estádio fechado. O administrador Wilson Couto simplesmente se recusou a abrir os portões do estádio alegando que não havia sido comunicado pela Federação Cearense de Futebol (FCF) a respeito da partida. Time e torcida ainda tentaram sensibilizar o funcionário, mas depois de uma longa espera do lado de fora do Castelão foram obrigados a desistir e convencidos a voltar para casa. O advogado Afrânio Melo, disse que o Ceará cumpriu a sua parte no acordo feito com o Fortaleza e, por conta disso, vai entrar na Justiça Desportiva reinvidicando o título estadual. O campeonato, na verdade, foi encerrado sem um vencedor. É que na segunda-feira à tarde, a Federação decidiu acatar um ato administrativo do Fortaleza cancelando as partidas decisivas por falta de datas para a realização dos dois jogos. HISTÓRICO - O Fortaleza conquistou o primeiro turno do Estadual. No sábado, as duas equipes se enfrentaram na final do segundo turno. Se o Fortaleza vencesse, seria declarado campeão de 2004, mas para azar dos dirigentes, o Ceará ganhou o jogo, conquistando assim o segundo turno. Pelo regulamento, os vencedores dos dois turnos teriam de se enfrentar numa final em dois jogos. Aí entra o problema de datas. O Fortaleza lançou mão do artigo 40 do regulamento do Campeonato Estadual, que fixa o dia 18 de abril como data limite para o término da competição. Prazo este também estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o encerramento dos estaduais deste ano. Como a data não foi respeitada, foi instalado o impasse. Para o presidente da FCF, Fares Lopes, somente um entendimento entre Ceará e Fortaleza poderia resolver o problema. Até a tarde de ontem várias possibilidades estavam sendo analisadas: os dois times poderiam ser declarados campeões de 2004; poderiam entrar em acordo escolhendo uma outra data para novas partidas, ou ainda deixar o título vago. Nesta hipótese surge um outro problema. Quais seriam os dois representantes cearenses na Copa do Brasil de 2005? Pelo regulamento, seriam o campeão e o vice-campeão. Caso sejam declarados campeões Ceará e Fortaleza, o Limoeiro seria o vice e poderia também pleitear uma vaga. Em 1992, a FCF dividiu o título entre quatro times: Fortaleza, Ceará, Tiradentes e Icasa. Naquela época, no entanto, os representantes do Ceará na competição nacional eram indicados.