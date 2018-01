Time do Corinthians terá cinco mudanças O técnico Geninho vai promover cinco alterações na equipe do Corinthians para a partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de se recuperarem de contusão - ou cumprirem suspensão automática - voltam ao time, o lateral-direito Coelho, os meias Jamelli e André Luiz e o atacante Gil. Eles entram, respectivamente, nos lugares de Betão, Robert, Wendell e Jô que atuaram na derrota por 1 a 0 para o Criciúma no último domingo. Além disso, César vai ocupar a vaga do zagueiro Marquinhos, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Na manhã desta terça-feira no Parque São Jorge, em um treino tático no qual Geninho pára as jogadas para instruir os jogadores, a equipe titular do Corinthians apareceu com Rubinho; Coelho, Anderson, César e Moreno; Fabinho, Fabrício, André Luiz e Jamelli; Gil e Abuda. Além dos retornos de André e Gil, o departamento médico do Alvinegro começa a se esvaziar. Renato e Pingo já treinam normalmente no time reserva e Rogério iniciou uma nova fase no processo de recuperação. O lateral correu em volta do campo e dentro de duas semanas deve voltar a treinar com bola.