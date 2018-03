Time do Cruzeiro ainda é um mistério O técnico Marco Aurélio continua fazendo mistério para definir a equipe do Cruzeiro que enfrentará o Vitória no domingo na última rodada da primeira fase da Copa dos Campeões. Como a equipe precisa vencer para garantir uma das vagas para as quartas-de-final sem depender do resultado de São Paulo x Grêmio, Marco Aurélio prefere manter sigilo. Mesmo com o baixo rendimento do ataque, que ainda não marcou nenhum gol nos dois jogos que o time disputou na Copa dos Campeões, o técnico pode manter a equipe que enfrentou o São Paulo, no último domingo. Nos empates contra Grêmio e São Paulo, ambos por 1 a 1, o meio-campo Ricardinho marcou os gols da equipe. Mas o técnico cruzeirense não descarta a possibilidade de escalar três atacantes contra o vitória, alterando o esquema de jogo. Com isso, o zagueiro Marcelo Batatais seria substituído para a entrada do atacante Lúcio.