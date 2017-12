Time do Fortaleza está "pendurado" O técnico do Fortaleza, Zetti, tem uma preocupação e tanto para o primeiro jogo do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Avaí (SC), no próximo sábado, em Florianópolis. Ele conta com time inteiro "pendurado" com dois cartões amarelos. Começa pelo goleiro Bosco, passa pelos zagueiros Daniel Pernambucano, Fernandão e Nivaldo; os volantes Chicão, Marcelo Lopes e Erandir; os meias Mazinho Lima e Juninho Cearense; e até os atacantes Marco Antônio e Guaru. Para agravar a situação o atacante Jean Carlo recebeu o terceiro amarelo e fica fora da partida. Em seu lugar deve entrar Edson Araújo, que terminou de cumprir a pena de dois jogos de suspensão. Zetti começará a definir o time amanhã, quando, mesmo no feriado do Dia de Finados, haverá treinamento. O Fortaleza se classificou para o quadrangular final - mesmo estando na lanterna até a penúltima rodada - como líder do Grupo A do quadrangular semi-final com oito pontos e saldo positivo de um gol.