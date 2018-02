Time do Goiás vai entrar "precavido" O time do Goiás faz planos para voltar a ser competitivo no Campeonato Brasileiro, mas vive a expectativa de uma batalha difícil hoje contra o Corinthians. "Esta partida é muito importante para nós??, afirma Celso Roth, treinador do Goiás, que armou o time para jogar fechado, procurando não dar espaços para os atacantes corintianos. No esquema 3-5-2, o Goiás terá os zagueiros André Dias, João Paulo e Cléber e os volantes Josué e Tiago com preocupações defensivas, para que os alas Paulo Baier e Jadilson possam avançar. O time será cauteloso, pois existe o temor de uma derrota, que deixaria os goianos numa posição delicada na classificação. Nos últimos três jogos, o Goiás somou apenas um ponto. "Essa possibilidade (de derrota) existe, mas não queremos nem pensar nela??, comenta o volante Josué. Para buscar a vitória, Roth aumentou o poder ofensivo, do time dando liberdade para Alex Dias, um dos artilheiros do campeonato, com 8 gols. Mas há dúvidas sobre a entrada de Aldrovani ou Jorge Tabata na formação da dupla de ataque. Leandro jogará recuado para o meio-campo. "O time está mais compacto, mais pegador e mais determinado??, acredita Roth. As pretensões de vitória, porém, esbarram no clima interno. Jogadores reclamam da desunião do grupo. Além dos fracos resultados obtidos até agora, há insatisfeitos com Roth, caso de Aldrovani, ou irritados com a posição em que são escalados para jogar, como revelou o Leandro, além de descontentes com a reserva. "Está tudo bem no relacionamento entre os jogadores??, esquiva-se o técnico. "O grupo está unido e nós queremos a vitória. Se ele (Roth) me tirou, não precisa me dar satisfação??, diz Tabata, considerado um dos pivôs da crise.