Time do Ituano nunca jogou junto O time do Ituano que vai enfrentar o São Paulo em amistoso, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Novelli Junior, em Itu, nunca jogou junto. De qualquer forma, o técnico Ruy Scarpino acha que o teste desta quarta-feira diante de uma "força tão tradicional" como o São Paulo "será muito útil". O jogo começa às 19 horas. Apenas dois jogadores são remanescentes do time campeão paulista de 2002: o goleiro André Luís e o atacante Fernando Gaúcho. Os demais foram contratados recentemente e a maioria nem atuou na Copa Estado de São Paulo, competição que o clube participa desde o término do Campeonato Paulista, em abril. Mas esta será a base que participará do Campeonato Brasileiro da Série C, a partir do dia 17 de setembro, quando estréia diante do XV de Novembro, em Piracicaba, pelo Grupo 25. O jogador mais experiente do time é Marquinhos Capixaba, ex-lateral direito e agora, aos 36 anos, atuando como volante.