Time do Palmeiras admite que jogou mal Os jogadores do Palmeiras admitiram: não mostraram um grande futebol. "Não jogamos como nas últimas partidas. Isso é normal. Nem sempre vamos jogar bem", disse Pedrinho, autor do gol (de pênalti) da vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu. "Ganhamos na raça, na superação", emendou o goleiro Sérgio. Os palmeirenses deixaram claro que é isso o que importa. "Temos de ganhar os jogos, não importa como. Principalmente as partidas dentro de casa nós precisamos vencer para continuar pensando no título", disse Pedrinho. Foi a quinta vitória seguida da equipe. Neste domingo, os palmeirenses ficarão de olho na tevê, torcendo contra Santos e Atlético Paranaense. Se esses dois times perderem para Criciúma e Fluminense, respectivamente, o Palmeiras termina a 40ª rodada só um ponto atrás dos líderes do Brasileiro. "Vamos ficar de olho na rodada para ver o que acontece", revelou Pedrinho. "Temos de pensar grande. É a hora de irmos com tudo para o título", emendou o volante Magrão. A torcida compareceu. Bateu o recorde de público no Palestra Itália neste Brasileirão. Foram 20.777 torcedores que pagaram ingresso para cantar e vibrar pelo Palmeiras, quase dois mil a mais que no jogo contra o Cruzeiro (3 a 1 para os mineiros, em 7 de setembro), o recorde anterior. A empolgação dos torcedores ajudou o time a bater o Paysandu. "A torcida está de parabéns. Compareceu e incentivou o time", disse o lateral Baiano, que sofreu o pênalti de Lecheva, convertido em gol por Pedrinho. Sobre o pênalti, aliás, houve muita reclamação dos jogadores do Paysandu e protestos junto ao árbitro Luís Alberto Sardinha Bites. Para eles, Baiano teria se jogado na área. O palmeirense nega. "Foi pênalti! Fiz o corte e o jogador deles pegou meu pé de apoio." O Palmeiras volta a jogar domingo, contra o Figueirense, em Florianópolis. Para essa partida, o técnico Estevam Soares não terá o meia Pedrinho e o lateral-esquerdo Lúcio, que tomaram o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Nen, que não jogou neste sábado porque estava suspenso, ficará à disposição. Na segunda-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Palmeiras será julgado pelo caso do torcedor que atirou um copo d?água no gramado do Palestra Itália, durante a partida contra o Botafogo, em 27 de outubro. Se for condenado, o Palmeiras pode perder até três mandos de campo. Mas, como o torcedor foi preso em flagrante, é provável que o clube seja absolvido.