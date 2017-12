Time do Palmeiras inicia comemoração A vitória sobre o Marília não levou matematicamente o Palmeiras para a Primeira Divisão do Brasileiro, mas os jogadores diziam neste sábado que só uma tragédia evitará que a torcida comemore o acesso domingo que vem, logo pela manhã. O adversário será o Sport, em Garanhuns (Pernambuco) ou Maceió. ?Não tem como esconder, agora ficou muito próximo. Basta um empate em qualquer partida do quadrangular que chegaremos lá. Pena que a gente já não subiu, mas é maravilhoso ver a alegria dessa torcida", disse Magrão. O técnico Jair Picerni também estava eufórico. ?Subimos mais um degrau. O time está crescendo. Mas ainda falta um passo.? O lateral Baiano estava emocionado pela marcação do primeiro gol, aos dois minutos. ?O segredo é arriscar de longe, principalmente contra adversários que atuam fechados. E eu tive sorte de acertar um belo chute. O Mauro (goleiro do Marília) não teve culpa porque a bola fez uma curva na frente dele e o enganou. Dedico esse gol ao meu filho Matheus. Agora estamos próximos da subida. Felizmente vencemos o jogo das nossas vidas.? Lúcio valorizou ainda mais o gol que fez principalmente depois de lembrar da contusão no tornozelo esquerdo que o afastou de alguns treinamentos durante a semana. ?Se a cada contusão que sofrer marcar um gol desses, quero ficar contundido sempre?, disse em tom de brincadeira. ?Eu me sinto melhor a cada jogo, mas nem por isso quero apostar agora se vou permanecer ou não no Palmeiras em 2004. O acesso ainda não foi conquistado.? O goleiro Marcos preferiu ressaltar o trabalho e a obstinação desde o início da competição. ?Aprendemos que não se deve desistir nunca. Mas admito que esse time realmente aprendeu a disputar a Série B.? Para o goleiro , não será fácil conquistar um ponto diante do Sport. ?É uma equipe que já mostrou ter condições de nos vencer. Mas quero agora agradecer aos torcedores. O que eles fizeram é de arrepiar. Posso prometer que vamos manter a humildade até o final.? O volante Marcinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo, também comemorava. ?Mesmo estando de fora, vou torcer muito para o time vencer no próximo domingo e garantir a volta para a Série A.? No Marília, o goleiro Mauro tentava explicar por que não conseguiu defender os chutes de Baiano e Lúcio. ?No primeiro, a bola fez uma curva incrível e me surpreendeu. No segundo, méritos para o Lúcio, que acertou um chute indefensável.?