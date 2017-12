Time do Real faz festa no fim de ano Clube fino é outra coisa. O Real Madrid se despediu de 2003, nesta quarta-feira, com um prosaico bate-bola entre casados e solteiros, para alegria de 500 torcedores que foram ao centro de treinamento, na Ciudad Deportiva. Depois da ?pelada?, elenco, comissão técnica e dirigentes se fartaram com uma peixada. O joguinho foi para descontrair e muitos jogadores abandonaram a posição de origem e se aventuraram em outras funções. O time dos solteiros, desta vez, foi reforçado pelos brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos, que assumem de vez a condição de descasados. Mas foram os casados que venceram a brincadeira, por 5 a 3. Manchester United - O técnico Alex Ferguson procurou tranqüilizar os torcedores da equipe inglesa ao afirmar, nesta quarta-feira, que está bem próxima a ampliação do contrato de Van Nistelrooy. O centroavante holandês é o principal goleador do time, mas há rumores de que poderia ir embora. "Ainda há dois anos e meio para terminar o atual compromisso, mas vamos ampliá-lo", garantiu o treinador. Dinamarca - Jogadores do país ameaçam entrar em greve, se os clubes insistirem em pedir indenização sempre que um atleta com menos de 23 anos se transferir.