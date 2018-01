Time do reverendo Moon joga ?pela paz? Nem Corinthians, nem São Paulo, muito menos o Vasco de Eurico Miranda. O time com objetivo mais ambicioso entre os 64 participantes da Copa do Brasil estréia hoje. Mais que um simples troféu ou a desejada vaga para a Libertadores, o Cene, que tem como mecenas o reverendo Moon, quer fazer o futebol ser um instrumento para atingir a paz mundial. O Centro Esportivo Nova Esperança (Cene) foi fundado em 1999 e já conquistou o terceiro lugar no Campeonato Sul-Matogrossense 2001. Ficou atrás do Comercial, foi campeão, e do Naviraiense, ignorado pela CBF na escolha dos representantes do Estado na competição. Leia mais no Jornal da Tarde