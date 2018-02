Time do Santos já está em Rio Preto A delegação do Santos desembarcou no meio da tarde desta quinta-feira em São José do Rio Preto, região noroeste do Estado de São Paulo, onde no domingo enfrenta o Vasco, na partida em que pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2004. A equipe seguiu de Santos em um vôo fretado, e chegou a Rio Preto às 15h15 - 15 minutos depois do horário previsto. Robinho não viajou com a equipe, como chegou a ser cogitado. O volante Preto Casagrande foi submetido ontem pela manhã a uma pequena cirurgia no ouvido direito, mas deve participar dos treinos de hoje e é nome certo na partida de domingo. A equipe deverá fazer o primeiro treino na cidade logo mais às 17 horas.