Time do Sport aprova estádio de Garanhuns Com a obrigação de vencer, o Sport enfrenta o Palmeiras neste sábado, no estádio Gigante do Agreste, em Garanhuns, a 223 quilômetros do Recife. Apesar de jogar fora de casa, por ter perdido o mando de campo em suspensão do STJD, o clube pernambucano promete sufocar o adversário. Para se ambientar melhor, a equipe do Sport chegou na quinta-feira a Garanhuns e treinou duas vezes no local do jogo. O estádio Gigante do Agreste, tão criticado pelos palmeirenses, foi aprovado pelos jogadores do clube pernambucano - até mesmo o estado do gramado. O time que enfrenta o Palmeiras está definido há três dias e a orientação é a de repetir a tática utilizada na vitória contra o Botafogo, na última rodada da Série B. Com 4 pontos, o Sport está em terceiro lugar do quadrangular final, atrás do próprio Palmeiras (10) e também do Botafogo (5). Mesmo podendo contar o com meia Fernando César, que cumpriu suspensão, o técnico Hélio dos Anjos preferiu manter a escalação com Ataliba e Mancini, que, segundo ele, deu estabilidade ao meio-de-campo na partida contra o Botafogo. O Sport terá os desfalques do zagueiro Sílvio Criciúma e do lateral Ademar, ambos suspensos, além de ainda não poder contar com o atacante Adriano Chuva, que não se recuperou totalmente de uma ruptura de músculo na coxa.