Time dos EUA jogará Copa Sul-Americana O Washington D.C. United, time da MLS (Liga Norte-Americana de Futebol), aceitou nesta quarta-feira um convite da Conmebol para disputar a edição 2005 da Copa Sul-Americana. A equipe dos Estados Unidos, que tem como destaque o atacante Freddy Adu, entrará diretamente na fase de oitavas-de-final e enfrentará o vencedor do confronto entre chilenos e peruanos. De acordo com a Conmebol, o jogo de ida das oitavas será em Washington, no dia 15 de setembro. A volta será uma semana depois, no Chile ou no Peru. A Copa Sul-Americana, que terá 34 clubes de 11 países, contará com outras duas equipes da Concacaf: os mexicanos Pumas e América. A competição começará no dia 10 de agosto e repartirá 5 milhões de dólares em prêmios.