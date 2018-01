Time e torcida palmeirenses em lua-de-mel ?O Palmeiras está passando por um momento muito bonito. É bom ver o time reagir. Se os jogadores continuarem empenhados, estarão na Primeira Divisão no ano que vem?, confia Marcelo Lima, presidente da TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras), sobre a boa fase do time do Palestra Itália. Leia mais no Jornal da Tarde