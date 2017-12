Time entrou apático, diz Luxemburgo O técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, considerou que o problema de saúde ocorrido com o lateral Paulo César, antes do jogo, teve influência no rendimento inicial do time. "A equipe entrou apática, preocupada com a situação do Paulo César", reconheceu. O jogador precisou ser internado no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, e posteriormente levado em um avião fretado pela diretoria santista para o Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Ele sentia fortes dores abdominais. Luxemburgo disse que tentou convencer seus jogadores de que a única forma de os jogadores ajudarem a amenizar os problemas de Paulo César e do atacante Robinho era ganhar o jogo e o campeonato. "Colocamos os jogadores no espírito da competição", disse. "Disse a eles que precisávamos ganhar para que quando eles resolverem os problemas não estarmos muito distantes dos primeiros colocados". Para o treinador santista, apesar de difícil a vitória deste domingo foi importantíssima para não deixar o Atlético Paranaense distanciar-se na primeira colocação. De acordo com ele, para ganhar um campeonato é necessário superar as dificuldades que têm aparecido, como a deste domingo, quando o time jogou sem vários titulares. "Fizemos a nossa parte e bem feita". Para Luxemburgo não é apenas o Santos que tem a obrigação de ganhar as partidas para não deixar o Atlético distanciar. "A mesma pressão que nós temos o Atlético tem, o São Caetano tem, porque se perder acabou o campeonato". O volante Zé Elias disse, no entanto, que o mal-estar sentido por Paulo César não afetou o rendimento do time. "A gente vai começar a pensar agora sobre essa situação", afirmou. O mesmo pensamento foi expresso pelo atacante Deivid. "São pedras no caminho, são problemas delicados mas temos que fazer o nosso trabalho e fazer bem feito", disse Deivid.