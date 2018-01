Time espanhol desiste de Éwerthon Mais um enorme problema para o Corinthians. O Jornal da Tarde apurou que foi cancelada a venda de Éwerthon ao Betis. A diretoria do clube espanhol se cansou das confusões com o jogador brasileiro que declarava não querer ir para a Europa e também com os empresários. Preferiu investir US$ 4 milhões no islandês Joey Gudjonsson. O meia de 21 anos foi comprado do RKC Waalwijk e foi apresentado como a última contratação para o Campeonato Espanhol. O Corinthians e a Hicks Muse deixaram de lucrar US$ 5 milhões líquidos com o cancelamento da transação. Leia mais no Jornal da Tarde