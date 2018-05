Time está acostumado a ser 'azarão', diz técnico do Estudiantes

O técnico do Estudantes, Alejandro Sabella, disse que o Barcelona é o favorito para vencer a final do Mundial de Clubes, mas não se mostrou incomodado pelo fato de sua equipe ser considerada o "azarão" do confronto. A partida acontece neste sábado, às 14 horas (de Brasília), com acompanhamento do estadao.com.br.

"Não me preocupa que eles sejam os favoritos. Estamos acostumados a decidir títulos na condição de coadjuvantes", afirmou o treinador, que em nenhum momento da entrevista coletiva concedida em Abu Dhabi (Emirados Arabes), onde acontecerá a decisão, falou da possibilidade do Estudiantes perder o duelo.

Sabella não gostou apenas de ser perguntado se sua equipe adotará um estilo mais duro para conter o ataque do Barça. "Um dos mandamentos do clube é pôr onze jogadores em campo e fazer com que eles terminem a partida", explicou.

O treinador se referiu à "personalidade" e ao "espírito" para destacar a intensidade com que o Estudiantes viverá o confronto. "Sabemos que temos que dar o máximo. Quanto mais difícil é o rival, mais ainda é preciso tirar de dentro de si.

Vamos fazer o nosso melhor", garantiu.

"Sempre demonstramos um grande espírito de sacrifício e de solidariedade. Sabemos que vivemos um momento especial. É um enorme desafio para honrar os ideais desse clube: trabalho e humildade", afirmou.

ESTILO ARGENTINO

Capitão do Estudiantes, o experiente meia Juan Sebastián Verón, mostrou hoje que sua equipe encara a final do Mundial de Clubes, contra o Barcelona, com muita seriedade, e que tanto ele como seus companheiros jogarão duro para surpreender os atuais campeões espanhóis e europeus.

"Não viemos aqui para dar espetáculo, e sabemos muito bem como podemos jogar", afirmou o jogador, mal-humorado, em uma entrevista coletiva.

Verón disse ainda que os cerca de 4 mil torcedores argentinos que viajaram a Abu Dhabi (Emirados Árabes) para apoiar o Estudiantes na decisão deste sábado "chegaram com o mesmo sonho" dos jogadores, "e fortalecem a fé e a esperança na equipe". "Acho que é um momento para que as pessoas desfrutem como nós", acrescentou.