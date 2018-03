Time estréia novo patrocínio em treino No treino desta quarta-feira no Japão, pela primeira vez, a seleção brasileira de futebol usou o logotipo do Guaraná Antarctica, o novo patrocinador, com quem a CBF firmou um contrato de US$ 160 milhões por dez anos. A marca estava estampada no uniforme de treino dos jogadores e nas camisas dos integrantes da comissão técnica.