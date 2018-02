Time grego é acusado de dopar rival O Akratitos de Atenas tentou de tudo para fugir do rebaixamento na temporada 2003/2004 e provocou caso de doping ?ao contrário? na Primeira Divisão da Grécia. Sem conseguir bater seus adversários em campo, o clube foi acusado de misturar a substância haloperidol ? um antipsicótico para tratamento da esquizofrenia, que age sobre os sistemas muscular e motor ? à água do adversário. Quem não gostou da história, nem da água, foi o Iraklis FC, que perdeu a partida, em abril e válida pela 27ª rodada, por 1 a 0. O Iraklis já havia reclamado à federação grega, que considerou a acusação incomum, mas alegou não ter condições para examinar a água dada aos times visitantes. Sem apoio dos dirigentes, a equipe de Tessalonica buscou a Agência Sanitária da Grécia, que após examinar amostras da água fornecida pelo Akratitos naquela partida, encontrou rastros do haloperidol e classificou o caso como delito criminal. Agora, o time ateniense será investigado. De toda forma, a estratégia extracampo do Akratitos deu errado. A equipe, que havia perdido para o Iraklis (2 a 1) no primeiro turno da competição, somou 5 vitórias e 17 derrotas, em 30 jogos, e foi rebaixada à Segunda Divisão, após ficar na 14ª posição entre 16 clubes.