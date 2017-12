Time inteiro do Kuwait sofre suspensão A Confederação Asiática de Futebol suspendeu por três anos todos os jogadores do Al Qadsiya, do Kuwait, e por dois anos quatro atletas do Al Saad, do Catar, que se envolveram em uma briga em jogo da Liga dos Campeões do continente. A punição prejudica sobretudo a seleção do Kuwait, que se classificou para a Copa da Ásia, em julho e agosto. ?Parecia um combate de boxe?, disse Mohamed Bin Amman, presidente da Confederação.