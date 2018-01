Time japonês desiste de Fábio Baiano O motivo da tentativa de agressão do meia Fábio Baiano, do Flamengo, a um jornalista na quinta-feira pode ter sido descoberto. O atleta teria recebido uma proposta do futebol japonês para ganhar cerca de US$ 100 mil de salário. O problema é que a diretoria rubro-negra exigiu o pagamento de uma multa rescisória no valor de US$ 1 milhão, fato que teria feito o clube do Japão desistir de sua contratação. Baiano teria, então, ficado bastante contrariado com a não-confirmação da negociação e não conseguiu se controlar ao receber críticas. A diretoria do Flamengo ainda não decidiu, mas o jogador deve ser punido.