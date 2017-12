Time marroquino aposta em atacantes para passar pelo Pachuca e encarar o Grêmio

O Wydad Casablanca estreia no Mundial de Clubes neste sábado, quando encara o Pachuca em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Uma das principais apostas da equipe para passar pela estreia e encarar o Grêmio na semifinal é o atacante Walid El Karti, que mostrou confiança e garantiu que o time marroquino tem totais condições de avançar.

"A partida contra o Pachuca será difícil. Vamos encarar os campeões da Concacaf no sábado, mas sabemos que podemos alcançar um resultado positivo", declarou o atacante em entrevista ao site da Fifa.

El Karti foi o autor do gol que garantiu o título africano ao Wydad, na vitória por 1 a 0 na decisão diante do Al Ahly. Seu entrosamento com o outro atacante da equipe, Achraf Bencharki, é uma das apostas do time marroquino para surpreender o Pachuca e avançar.

E Bencharki também mostrou confiança na vitória, apesar de exaltar a qualidade do rival mexicano. "No Mundial de Clubes, cada partida é como uma final para nós. Vamos ter que estar extremamente focados se quisermos nos classificar para a próxima fase", avaliou.

Os atacantes reconheceram a responsabilidade que carregam e trocaram elogios entre eles. "Estou familiarizado com o estilo de jogo de Walid, sua movimentação. Depois de tanto tempo jogando juntos, estamos sintonizados", comentou Bencharki. "Todos sabem a qualidade de Achraf e já estamos juntos há três anos, jogando pelo clube ou por Marrocos", celebrou El Karti.

Wydad Casablanca e Pachuca se enfrentam no sábado, às 11 horas (de Brasília). Quem passar encara nas semifinais o Grêmio, na terça-feira que vem, às 15 horas.