Time masculino contrata artilheira ?Marigol? A atacante Maribel Domínguez, de 26 anos, será a primeira mulher a jogar numa equipe profissional masculina de futebol do México. Maribel assinou contrato ontem com o Celaya, da segunda divisão mexicana. ?Vai ser difícil igualar a força física dos homens, mas técnica e vontade de jogar eu tenho.? Marigol, como ela é chamada, ostenta um currículo de 42 gols assinalados em 43 partidas internacionais que disputou no futebol feminino. O vice-presidente do Celaya, Mauricio Ruiz, confirmou a contratação, mas não falou em cifras. O certo é que a artilheira recusou ofertas de equipes femininas de outros países, para jogar no Celaya. A estréia provavelmente será em fevereiro. O porta-voz da Fifa, Andreas Herren, disse à Associated Press que a incorporação de uma mulher numa equipe masculina é decisão da federação mexicana, mas se manifestou contrário à contratação. Autora do único gol da seleção feminina mexicana nos Jogos de Atenas, Marigol disse que outras equipes também deveriam seguir o exemplo do Celaya, ?pois isso certamente vai melhorar o nível do futebol do nosso país?.