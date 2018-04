Time misto abre espaço para Charles ser titular no Cruzeiro

Entre elas, a entrada de Charles entre os titulares. O volante ficou longo período fora dos planos, treinando separadamente do elenco, e foi reincorporado ao grupo principal durante a pré-temporada. Agora, volta a receber a chance de começar jogando.

"Para mim, representa tudo. Pelo um ano e três meses em que fiquei parado, chegou a hora. Espero agarrar a oportunidade com unhas e dentes. Espero fazer valer a oportunidade. Gosto muito desse clube. Vou me dedicar ao máximo para me manter aqui. Cada jogo será uma final. Espero entrar, dar conta do recado. Venho trabalhando para isso", afirma o veterano.

Com as mudanças, o Cruzeiro está confirmado para o duelo de domingo, pelo Campeonato Mineiro. A equipe vai a campo com: Fábio; Ceará, Léo, Manoel e Gilson; Willian Farias, Charles, Marquinhos e Marcos Vinícius; Judivan e Leandro Damião.

Confira a lista de relacionados pelo Cruzeiro:

Goleiros - Fábio e Rafael;

Laterais - Ceará, Fabiano, Gilson e Pará;

Zagueiros - Grolli, Léo e Manoel;

Volantes - Bruno Edgar, Charles, Eurico e Willian Farias;

Meias - Gabriel Xavier e Marcos Vinícius;

Atacantes - Henrique Dourado, Joel, Judivan, Leandro Damião, Marquinhos e Riascos.