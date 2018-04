Time na Argentina tem o uniforme roubado antes do jogo

Horas antes de enfrentar um clássico regional, a equipe do time argentino Godoy Cruz de Mendoza teve de ir neste domingo a uma loja para repor seus uniformes roubados. Ladrões armados assaltaram no sábado à noite o armário do clube de futebol, dominaram os funcionários do vestiário e levaram agasalhos, calças, sapatos e outros acessórios. De urgência, a equipe teve de ir a uma loja para poder comprar uniformes. O inusitado episódio foi amplamente difundido pelas redes de televisão locais. Ao final do duelo, Godoy Cruz venceu o Independiente Rivadavia por 3 a 2, pela 15.º vez no torneio nacional B. O jogo foi assistido por 13 mil pessoas no Estádio Malvinas Argentinas, de Mendoza, a cerca de mil quilômetros de Buenos Aires.