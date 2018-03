Time paulista não vence há 21 meses O XV de Caraguá, da cidade litorânea paulista Caraguatatuba, ostenta uma incrível marca no futebol brasileiro: já está há mais de 21 meses sem ganhar um jogo. A última vitória foi em 19 de agosto de 2001, contra o Sertãozinho, por 1 a 0, na Série B1 do campeonato estadual. Apesar da seqüência negativa, o XV de Caraguá conseguiu se manter na Série B1, a quarta divisão paulista. Em 2001, ainda garantiu a 11ª colocação. No ano passado, depois de 25 derrotas e 5 empates em 30 jogos disputados - sofreu 96 gols e marcou apenas 16 -, só não caiu porque duas equipes fecharam as portas: Guapira e Garça. Até agora, no campeonato deste ano, foram cinco derrotas e um empate. Mas o presidente do clube, José Carlos de Oliveira, está otimista, pois acaba de fazer uma parceria com o empresário Carlos Rodrigues, que investirá no futebol do XV de Caraguá. "Alguns jogadores já foram trazidos dessa parceria, que eu espero que venha melhorar a situação do time", disse o dirigente. Alívio - Enquanto o XV de Caraguá ainda amarga o jejum, o União Mogi conseguiu se livrar do incômodo: derrotou o Capivariano por 2 a 0, domingo passado, também pela Série B1 paulista, voltando a vencer depois de 1 ano, 1 mês e 18 dias. A última vitória do time de Mogi das Cruzes havia acontecido no dia 7 de abril de 2002, quando venceu a Ferroviária por 2 a 1, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista da Série A3. Depois disso, a equipe acabou sendo rebaixada para a B1. No total, foram 34 partidas entre o Série A3 (2002), Copa Futebol Interior (2002) e Série B1 (2003), com 10 empates e 24 derrotas, marcando 25 gols e sofrendo 106. "Jogamos com o coração e vencemos com raça. Agora, nossa tendência é melhorar a cada jogo", prevê o técnico do União Mogi, Toninho Cobra.