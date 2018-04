Time peruano coloca lateral-esquerdo Yotún no Vasco O Sporting Cristal, do Peru, confirmou por meio do seu site oficial, neste sábado, que o lateral-esquerdo Yoshimar Yotún está a caminho do Vasco. De acordo com o clube peruano, a transação é em caráter de empréstimo de um ano, com a possibilidade de os cariocas comprarem os direitos federativos do jogador ao fim de 2013.