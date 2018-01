Time peruano empata em Araras O Sporting Cristal, atual campeão peruano, encerrou a série de amistosos no Brasil nesta quarta-feira, ao empatar com o União São João, em Araras, em 1 a 1. Maestri inaugurou o marcador para os peruanos, enquanto Pelica, cobrando pênalti, empatou para os brasileiros. O time peruano possui uma legião de brasileiros. Ao todo, são três na comissão técnica e mais cinco jogadores. No comando do time está o Renê Weber, ex-volante do Internacional-RS e Fluminense, que como treinador tem experiência nos modestos América-RJ e Madureira. Ele substituiu no final de 2002, outro brasileiro, Paulo Autuori, que assumiu a seleção peruana. Junto com ele, estão o fisicultor Gilvan Souto e o preparador de goleiros Jorge Souza. Além deles, mais cinco jogadores compõem a legião tupiniquim do Sporting: o meia Julinho, que está no Peru já 12 anos, o volante Pingo, ex-Grêmio-RS e Corinthians, o zagueiro Leonardo Valença, ex-Atlético-PR e Flamengo, o meia Donizete Amorim, ex-Cruzeiro e Vasco e o atacante Serginho, que atuou por muito tempo no futebol português. Weber acredita que, apesar da pouca média idade do time, eles farão um bom papel no Campeonato Nacional e na Taça Libertadores da América. O Sporting está no Grupo 2, ao lado de Paysandu (BRA), Cerro Porteño (PAR) e Universidad Catolica (CHI). "Nossa equipe é muito jovem, com uma média de apenas 23 anos de idade. Mas são jogadores de qualidade. Nossa maior dificuldade será enfrentar o Paysandu em Belém do Pará, onde o calor é muito forte, sufocante", afirmou o treinador. A equipe retorna para o Peru nesta sexta-feira. Até lá, permanece hospedada num hotel em Campinas.