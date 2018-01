Time português leva mais brasileiros Não são apenas os grandes craques que movimentam o mercado do futebol. O futebol de Portugal continua sendo muito bom para os brasileiros. O Nacional da Ilha da Madeira confirmou a contratação de mais dois jogadores para a temporada de 2003: o goleiro Marcelo Cruz, do Marília, e o atacante André Pinto, do Flamengo de Guarulhos e que disputou o Brasileirão pela Portuguesa. O volante Paulo Assunção, do Palmeiras, já tinha acertado sua ida para a Ilha da Madeira. Os valores das três transações não foram divulgados, mas giram em torno de US$ 200 a US$ 300 mil dólares. Os novos reforços embarcam no início de janeiro para Portugal, onde se juntarão a outros dois brasileiros que já fazem sucesso na Ilha: o lateral-esquerdo Rossato, ex-Marília, e o atacante Adriano, ex-Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras.