Time reserva da Lusa vence jogo-treino contra equipe chinesa de Luxemburgo

O Tianjin Quanjian se despediu da pré-temporada no Brasil sem conseguir sequer um empate nos cinco jogos-treino que realizou. Na tarde desta terça-feira, diante de poucas torcedores que compareceram ao Canindé, o time chinês de Vanderlei Luxemburgo foi derrotado pela Portuguesa, por 1 a 0. O técnico Estevam Soares aproveitou a atividade para testar alguns jogadores de olho na Série A2 do Campeonato Paulista.

Em atividade aberta ao público, a Portuguesa entrou em campo com um time reserva e desconhecido formado por: Farley; Cesinha, Guilherme Almeida, Caíque e Ronaldo; Vinícius, Labarth, Caio, Natal e Diego; Guilherme.

Além de preservar os titulares, que enfrentam o Juventus, nesta quarta-feira, às 20 horas, no Canindé, pela segunda rodada da Série A2, Estevam Soares viu alguns jogadores que podem ser aproveitados ao longo da temporada.

Apesar de ter apresentado melhora em relação aos últimos jogos-treino realizados, o Tianjin Quanjian não conseguiu a tão esperada vitória. Luis Fabiano chegou a acertar a trave de Farley, Geuvânio mostrou muita movimentação e Jadson assustou em duas cobranças de falta.

No entanto, quem balançou as redes foi Caio, no início do segundo tempo. Após boa troca de passes, o meia recebeu livre dentro da área e só tirou do goleiro, garantindo a vitória do time paulista.

Antes dessa terça-feira, o Tianjin Quanjian havia feito três jogos-treino e um amistoso e perdeu todos: 2 a 1 para o XV de Piracicaba, 4 a 0 para o Bragantino, 4 a 2 diante do Taubaté e 5 a 1 para o Vitória. Já a Portuguesa estreou na Série A2 com um empate sem gols contra o Barretos, fora de casa.