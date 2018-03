Time sérvio nega querer contratar Stoichkov como técnico

O diretor esportivo do Estrela Vermelha, Goran Bunjevcevic, desmentiu nesta quinta-feira que o clube sérvio tenha conversado com o ex-jogador búlgaro Hristo Stoichkov para que ele assuma como técnico da equipe. "Estas notícias não passam de mentiras e invenções. O treinador continua sendo Aleksandar Jankovic. Deixem ele se preparar à próxima temporada em paz", disse um irritado Bunjevcevic em entrevista coletiva. Na noite de quarta, a imprensa sérvia informou que o búlgaro esteve em Belgrado em companhia do empresário Zoran Stojadinovic, ligado ao Estrela Vermelha, e o ex-jogador Jovan Stankovic, que já atuou na equipe. No entanto, segundo palavras do diretor, a visita de Stoichkov não teve nenhuma relação com o clube.