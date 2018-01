Time suíço acusa brasileiros de roubo Os brasileiros Paulinho, de 20 anos, e Heverton, de 21, foram afastados do elenco do Young Boys, da Suíça, sob a acusação de terem roubado US$ 8,5 mil da conta de Johann Vonlanthen, de 17 anos e seu companheiro de equipe. O clube não informou se abrirá processo policial.