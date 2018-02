Time titular da seleção olímpica empolga em treino

Mais do que um amistoso, a partida entre a seleção olímpica e a seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro será festiva. Mas não vá dizer isso para os jovens jogadores nem para o técnico Dunga. Dos 22 convocados, 15 vestirão a camisa amarela pela primeira vez, e muitos deles o farão também pela última, já que o treinador deverá chamar atletas que atuam no exterior e três vagas para a disputa dos Jogos Olímpicos de Pequim são destinadas para atletas com mais de 23 anos. Por isso, a marca destes chuvosos dias de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, tem sido a vontade e a ansiedade dos garotos, que participam dos coletivos como se cada minuto fosse o derradeiro. Os craques do campeonato deste ano podem esperar uma equipe determinada para o jogo deste domingo, no Engenhão. "Esse negócio de festa é para a imprensa e o público. Festa só vai ter depois da partida. Nossos jogadores estão disputando uma vaga nas Olimpíadas e vão dar o máximo", disse Dunga, que parece ter ensaiado bem o discurso com a garotada. "Para eles será um jogo festivo, mas nós estamos aqui para mostrar serviço, não viemos para brincadeiras", diz o zagueiro Breno, do São Paulo. "Vamos encarar a partida como se valesse três pontos". Eleito como um dos melhores do campeonato, Breno sabe que as oportunidades para os jogadores mostrarem que merecem disputar as Olimpíadas serão escassas. "Talvez esta seja a única chance que teremos para convencer o Dunga". "Será uma celebração apenas para o time do campeonato. Para nós será o jogo da vida de cada um. Podemos não ter outra chance. Será uma decisão de campeonato", faz coro o meia Thiago Neves, do Fluminense. "Vai ser uma partida muito difícil. Eles tem um time muito forte". Ganhador da Bola de Ouro da Revista Placar, como o craque do Brasileiro, Thiago não quis polemizar ao ser perguntado se deveria ser titular. Dunga o manteve entre os reservas em todos os coletivos. "Não vou forçar nada. Irei esperar a minha chance e tentarei aproveitá-la". Dunga repetiu o time titular que escalara na quinta-feira, com Renan, Nei, Breno, Leandro Almeida e Leonardo; Charles, Ramires, Diego Souza e Wagner; Alexandre Pato e Diogo, e não fez nenhuma alteração. Pato, a vedete deste grupo, teve bela atuação e empolgou a comissão técnica. Dunga tem se mostrado bem mais calmo e acessível que de costume e chegou a elogiar a imprensa durante uma coletiva. Dunga foi extremamente atencioso com os garotos, dando orientações principalmente a respeito do posicionamento da defesa em lances de bola parada e escanteios. Os titulares venceram os reservas por 3 a 1 sob forte chuva, com gols dos atacantes Alexandre Pato, aproveitando rebote de chute forte de Diego Souza, e Diogo, da Portuguesa, que mostraram bom entrosamento, com Thiago Neves marcando contra, de cabeça. Pedro Oldoni descontou para os suplentes. Na tentativa de aumentar a procura por ingressos para o amistoso, a CBF resolveu promover uma preliminar com atores e artistas e ex-jogadores. Menos de 15 mil entradas das 40 mil totais haviam sido vendidas até a tarde desta sexta-feira.