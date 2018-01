Time titular do Santos é dúvida O técnico Oswaldo de Oliveira tem problemas para escalar o time do Santos, que pega neste sábado o Atlético Sorocaba, em Sorocaba (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Os meio-campistas Fábio Baiano e Ricardinho têm se queixado de fortes dores e nem treinaram nos dois últimos dias. Ambos são dúvidas para a partida. Suas escalações dependem do treinamento desta sexta-feira. Se forem bem, vão para o jogo. Do contrário, Bóvio e Luís Augusto pintam como favoritos a substituí-los, respectivamente. O problema de Ricardinho é na panturrilha direita. Nesta quinta, ele precisou passar por um exame mais detalhado numa clínica de Atibaia, cidade do interior paulista onde o Santos está fazendo a pré-temporada. Já Fábio Baiano sente dores no tornozelo esquerdo, contusão que sofreu no empate em 1 a 1 com a Portuguesa santista, domingo passado, na Vila Belmiro. Em compensação, o lateral-esquerdo Léo afirmou que não sente mais dores na coxa direita e que está pronto para enfrentar o Atlético Sorocaba. "Já estou legal. Vou para o jogo, sem problemas", disse Léo. Por causa da lesão, o lateral-esquerdo desfalcou o Santos nas partidas contra a Ponte Preta, o Mogi Mirim e a Portuguesa Santista. Já os reservas Giba, Zé Elias e Basílio continuam no estaleiro, sem condições de jogo. Outro que não deve atuar é o lateral-direito Paulo César, que acertou seu retorno ao Santos na última quarta-feira. Vinculado ao Paris Saint-Germain, o jogador passou um mês na França, fazendo apenas treinos físicos. Sem ritmo de jogo, ele não deve atuar em Sorocaba. Flávio deverá continuar como titular. "Vou conversar com o Oswaldo. Minha intenção é ajudar. Mas sinto que ainda não estou 100%", reconhece Paulo César. Nesta sexta-feira pela manhã o time faz o último treino em Atibaia antes de viajar para Sorocaba. Depois do jogo, o elenco terá apenas o domingo de folga. Em plena segunda e terça-feira de Carnaval, treinará normalmente para a partida contra o Guarani, quinta-feira, na Vila Belmiro. Nesse jogo, um desfalque certo é Robinho, que participará com a Seleção Brasileira de um amistoso em Hong Kong, quarta-feira.