Time titular do São Caetano mantido Satisfeito com o desempenho dos titulares do São Caetano na vitória sobre o Flamengo, por 1 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Estevam Soares adiantou que não pretende mudar o time para o próximo jogo, no próximo sábado, contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). "A equipe se portou muito bem, principalmente na questão da disposição em campo. Lutamos o tempo todo, não demos chances para o adversário e, se tivéssemos aproveitado as oportunidades criadas, poderíamos ter saído de campo com um placar mais elástico", afirmou o treinador, que não economizou elogios ao zagueiro Gustavo, que liderou o time, e o atacante Dimba que, outra vez, comprovou sua fama de artilheiro. Segundo o treinador, os dois jogadores foram fundamentais na vitória do time do ABC. "O Gustavo estava parado há quase um mês e teve um bom desempenho. O Dimba não se intimidou com a pressão adversária e também teve um desempenho satisfatório", analisou. O São Caetano é o décimo colocado no Campeonato Brasileiro, com oito pontos ganhos.