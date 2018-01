Time turco proíbe uso da camisa 11 A equipe do Gaziantespor, da Primeira Divisão Turca, decidiu proibir o uso da camisa 11, por considerar que o número traz má sorte. A decisão foi tomada pelo treinador da equipe, Faik Demir, depois que dois de seus jogadores sofreram contusões graves quando usavam a camisa. ?Os dois tiveram fratura nos pés e vão desfalcar nosso time por longo tempo. Em razão disso, não vamos mais usar a camisa com esse número?, explicou o treinador. Os dois atletas deverão ficar de fora da equipe, em tratamento, por períodos que podem chegar a até seis meses. O Gaziantepspor é uma equipe da região sudeste da Turquia e nesta temporada chegou à terceira colocação no campeonato nacional, atrás Fenerbach e Galatasaray - as duas maiores forças do futebol no país.