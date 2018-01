Time turco quer contratar Roberto Carlos A saída do lateral-esquerdo Roberto Carlos do Real Madrid, clube pelo qual defende desde 1997, parece iminente ao final desta temporada. De acordo com a notícia divulgada nesta sexta-feira pelo jornal espanhol Marca, o Fenerbahçe, da Turquia, quer contratar o brasileiro após a Copa do Mundo da Alemanha. Os dirigentes do clube turco, que já conta com três brasileiros no elenco (o zagueiro Fábio Luciano, o meia Alex e o atacante Márcio Nobre), já iniciaram os contatos com a direção do Real Madrid e querem realizar mais reuniões após os festejos de fim de ano. Roberto Carlos tem contrato com a equipe espanhola até junho de 2008. O que pode atrapalhar os planos do Fenerbahçe é uma proposta milionária que o lateral brasileiro teria do futebol do Qatar. Os dirigentes do país do Oriente Médio pagariam cerca de seis milhões de euros pelo futebol de Roberto Carlos.