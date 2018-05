Timemania muda a classificação dos clubes para 2010 A Timemania terá mudanças no ranking de classificação dos clubes. Em 2010, será considerado o desempenho dos times na própria loteria, e a divisão será feita por meio do número de indicações que as equipes recebem no Time do Coração. Nos dois primeiros anos, o critério de posicionamento era a classificação das equipes nas divisões do Campeonato Brasileiro de 2007.