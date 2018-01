Times alemães devem quase ? 1 bilhão A Liga Alemã de Futebol (DFL) divulgou, nesta quinta-feira, um dado alarmante sobre a situação dos 36 clubes que disputam as séries A e B. O débito total acumulado é de US$ 921 milhões. A DFL incluiu as dívidas de curto prazo, de US$ 95 milhões. A fragilidade financeira dos clubes ficou evidente quando dia 17 Michael Meier, administrador do Borussia Dortmund, informou que a instituição corria risco de fechar, em razão de um déficit de US$ 88 milhões.