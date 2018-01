Times ameaçados preocupam o Cruzeiro Nas últimas sete rodadas do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrentará adversários que atualmente ocupam posições intermediárias na tabela de classificação ou lutam contra o rebaixamento. Algo que, a princípio, poderia indicar mais facilidades para o líder isolado da competição, significa justamente o contrário, na opinião dos atletas e do técnico Vanderlei Luxemburgo. "Nessa reta final nós vamos pegar a maioria das equipes que estão lá brigando para sair do rebaixamento e os jogos tendem a ficar tensos, nervosos, equilibrados", previu Zinho, o jogador mais experiente do grupo celeste. "Essa condição só tornará mais complicada para a gente a reta final", reforçou o treinador cuzeirense, após a vitória sobre o Figueirense, no último sábado. Para o técnico, o perigo de queda para a Série B do Brasileirão "só aumenta a dificuldade" do time mineiro. "O desespero muitas vezes transforma as equipes". No próximo domingo, o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza (22º colocado), na capital cearense. Depois, na seqüência, a equipe celeste joga contra o Grêmio, atual lanterna; Vasco (17º colocado); Paraná (11º); Paysandu (18º); Fluminense (21º) e Bahia, vice-lanterna. O Cruzeiro tem 79 pontos, contra 73 do Santos, segundo colocado. Luxemburgo tem reiterado que a vantagem de seis pontos permite que a equipe conquiste o título nas próximas cinco rodadas. Zinho admitiu que as derrotas para Juventude e Internacional mexeram com o "emocional" dos atletas, mas acredita que a vitória sobre o Figueirense, no último sábado, deu mais "tranqüilidade" ao time para a disputa do restante da competição. Concentração - Os jogadores se reapresentam amanhã, na Toca da Raposa II. Depois da vitória sobre o time catarinense, Luxemburgo optou por conceder um dia a mais de folga para o grupo celeste, já adiantando que, após a reapresentação, os jogadores vão ficar "mais concentrados que extrato de tomate". O retorno aos treinos estava inicialmente marcado para hoje. O técnico poderá contar com a volta do volante Augusto Recife, que no último jogo cumpriu suspensão automática pela expulsão na derrota para o Inter e foi substituído por Felipe Melo. Dracena - O Cruzeiro teve negado hoje, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o seu pedido de efeito suspensivo para o zagueiro Edu Dracena, punido com uma suspensão de cinco jogos por causa da cotovelada dada em Alex Alves, atacante do Atlético-MG, no clássico mineiro do último dia 12. Caso o recurso impetrado pelo clube não seja julgado antes, Dracena só deverá voltar ao time no jogo contra o Paraná, no dia 23 de novembro, em Curitiba.