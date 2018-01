Times B do Santos e Lusa estão na B2 Os times "B" de Santos e Portuguesa garantiram, neste domingo pela manhã, suas vagas para a final do Campeonato Paulista da Série B3 - sexta divisão. Jabaquara e Portuguesa B vão decidir o título, mas já asseguraram o acesso para a Série B2 em 2003. Na Vila Belmiro, o Jabaquara segurou o empate sem gols com o Itararé. No primeiro confronto, o time santista tinha vencido por 3 a 2. O técnico do Jabuca é Márcio Fernandes, ex-ponta-esquerda do Santos, que comanda um time formado por jogadores formados nas categorias de base do Santos. No Canindé, a Lusa garantiu a vaga numa decisão dramática. O time precisava vencer o forte Grêmio Barueri por dois gols de diferença e só marcou o gol decisivo aos 47 minutos dos segundo tempo. A vitória por 3 a 1 compensou a derrota no primeiro confronto por 2 a 1. Ano passado outros times "B" de grandes clubes asseguraram o acesso: Corinthians e Ponte Preta Sumaré.