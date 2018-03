Times B em campo pela Copa Estado Quatro das principais forças do estado de São Paulo estarão em campo com seus times "B" na noite desta sexta-feira pela oitava rodada da Copa Estado. Em São Caetano do Sul, o São Caetano B, que ocupa a lanterna do Grupo 1, com apenas quatro pontos ganhos, recebe o Guarani B, que está em quinto no Grupo 2, com nove. Os dois times, assim como no Brasileirão, estão lutando para chegar às primeiras posições. Em Sorocaba estará o Palmeiras B, que enfrenta o Atlético Sorocaba. Enquanto na Série B o time de Parque Antártica é o vice-líder, na Copa Estado sua filial também vem, ocupando a terceira posição do Grupo 2, com nove pontos conquistados. Os donos da casa ocupam o segundo lugar do Grupo 1, com 14. Em Matão, o Marília B, segundo do Grupo 3, com 15 pontos, enfrenta a Matonense, líder do 1, com 16. Mais três jogos abrem a oitava rodada. Num deles, o líder absoluto, o Santo André, enfrenta o Rio Claro. O time do ABC é o único com 100% de aproveitamento, somando 21 pontos no Grupo 1, com sete vitórias consecutivas. O Barretos recebe o Noroeste e o Comercial, o Rio Preto. Classificação: Grupo 1: 1º) Santo André 21 pontos; 2º) Atlético Sorocaba 14; 3º) Juventus 11; 4º) São Paulo-B e ECO-Osasco 8; 6º) São Bento 7; 7º) Nacional e São Caetano-B 4. Grupo 2: 1º) Ituano e Rio Branco 12 pontos; 3º) Ferroviária 11; 4º) Rio Claro, Guarani-B e Palmeiras-B 9; 7º) XV de Piracicaba 7; 8º) XV de Jaú 2. Grupo 3: 1º) Olímpia 16 pontos; 2º) Marília-B 15; 3º) Araçatuba 12; 4º) Noroeste 10; 5º) Mirassol 8; 6º) Rio Preto 6; 7º) América 4; 8º) Paraguaçuense 3. Grupo 4: 1º) Matonense 16 pontos; 2º) Barretos 15; 3º) Comercial 14; 4º) Jaboticabal e Sertãozinho 9; 6º) Francana 8; 7º) Internacional de Bebedouro 5; 8º) Taquaritinga 1.