Times baianos treinam durante o recesso Bahia e Vitória vão aproveitar a folga do Campeonato Brasileiro para treinar e tratar seus jogadores contundidos. O Bahia fica em Salvador, enquanto o Vitória viaja para a vizinha Aracaju, em clima de retiro. O torneio nacional pára por duas semanas em razão das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Após o recesso, o Bahia enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, numa partida que vale seis pontos na avaliação do técnico Lula Pereira, uma vez que as equipes rondam a zona de rebaixamento. A vitória por 4 a 2 diante do Paraná, domingo, foi um alívio para a equipe, derrotada nas últimas três. Os treinamentos em dois turnos recomeçam nesta terça-feira. Sexta-feira haverá um coletivo e no sábado, novamente treino em dois turnos. Os jogadores têm folga no domingo e reiniciam os trabalhos na próxima segunda-feira. Já o Vitória, que recuperou várias posições após vencer os três times gaúchos nas últimas rodadas, deu folga aos jogadores desde o último sábado e só retomam as atividades na quarta-feira, quando serão submetidos à avaliação médica. No próximo sábado a equipe segue para Aracaju onde realiza vários treinamentos. O retorno a Salvador será na sexta, dia 12, para a partida diante do Flamengo, no Estádio Barradão, dia 14.