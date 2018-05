Times brasileiros buscam classificação às oitavas da Copa Libertadores

RIO - O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira às 19h45, no Maracanã, precisando da vitória para avançar às oitavas de final da Libertadores da América. E, para a partida decisiva contra os mexicanos do León, o técnico Jayme de Almeida recebeu a confirmação de três reforços.

Afastados dos jogos nas últimas três semanas por motivo de lesão, os laterais Léo Moura e André Santos treinaram normalmente nesta terça-feira e vão iniciar a partida. Já Elano, que não atua desde o dia 12 de março, também está recuperado, mas a sua participação vai depender da opção tática do treinador.

Se estará reforçado dentro de campo, o Flamengo também pode se dar ao luxo de ter a seu favor o 12.º terceiro jogador: a torcida rubro-negra deve lotar o estádio. A procura por ingressos foi tão intensa que os 52 mil bilhetes postos à venda já estavam esgotados com antecedência. Terceiro colocado no Grupo 7, o Flamengo só se classifica às oitavas se derrotar o León, independentemente do resultado do outro confronto da chave, entre Bolívar e Emelec.

O Botafogo entra em campo às 22h. Em Buenos Aires, o time enfrenta o San Lorenzo e precisa da vitória para permanecer na competição. Com um empate, o time vai depender do resultado de Unión e, se perder, estará eliminado. Os argentinos precisam da vitória. O técnico não vai poder contar com o lateral Edílson e o volante Marcelo Mattos, ambos suspensos.

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebe o Real Garcilaso, às 22h, no Mineirão. A equipe de Minas precisa vencer, de preferência de goleada, para conseguir avançar para as oitavas de final - o saldo de gols poderá ser decisivo.