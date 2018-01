Times brigam por vagas na Copa Estado Depois de completada neste domingo a penúltima rodada de classificação da Copa Estado, ainda restam duas vagas para as quartas-de-final. Rio Claro e Rio Branco brigam no Grupo 2, enquanto Olímpia e Araçatuba lutam por uma vaga do Grupo 3. Seis times já garantiram as vagas para a fase final, que reunirá os oito melhores da competição: Santo André, Juventus, Ituano, Marília-B, Comercial e Matonense. O campeão será indicado pela Federação Paulista para disputar a Copa Brasil de 2004. Em jogo isolado na tarde deste domingo, o Olímpia venceu o já eliminado Rio Preto por 3 a 2 e é favorito para conseguir a segunda vaga do Grupo 3, que já tem o Marília-B como classificado. O time de Olímpia chegou aos 37 pontos e só pode perder a vaga para o Araçatuba, que tem 35. Na última rodada, os dois times jogam fora de casa. O Olímpia enfrenta o desclassificado Noroeste, em Bauru, enquanto o Araçatuba pega o Marília-B, já classificado. A segunda vaga do Grupo 2 também será decidida apenas na rodada final. Na manhã de domingo, o Rio Branco venceu o Palmeiras-B em casa, enquanto o Rio Claro bateu a Ferroviária em Araraquara, ambos por 1 a 0. Assim, os dois vencedores disputam a última vaga do grupo. O Rio Claro, com 35 pontos leva vantagem no duelo, porque enfrenta em casa o eliminado Guarani-B. O time de Americana tem 32 pontos e enfrentará o Ituano, em Itu. Outros dois jogos completaram esta 21ª rodada da Copa Estado neste domingo. Com um gol no último minuto do jogo, o Atlético Sorocaba venceu o rival São Bento por 1 a 0. Na Capital, o São Paulo-B foi derrotado pelo São Caetano-B por 2 a 1 e acabou caindo para a sétima colocação no Grupo 1, com 22 pontos. Estes quatro times já não têm mais chances de classificação. Confira os resultados da 21ª rodada: sexta-feira - Mirassol 1 x 0 Paraguaçuense, Guarani-B 0 x 2 Ituano, Araçatuba 1 x 0 Noroeste, Sertãozinho 1 x 1 Matonense, Santo André 0 x 2 Juventus e Comercial 1 x 1 Barretos. Sábado - América 1 x 5 Marília-B, Taquaritinga 0 x 3 Jaboticabal, ECO 4 x 0 Nacional, XV de Piracicaba 2 x 1 XV de Jaú e Internacional de Bebedouro 1 x 1 Francana. Domingo - São Bento 0 x 1 Sorocaba, São Paulo-B 1 x 2 São Caetano-B , Ferroviária 0 x 1 Rio Claro, Rio Branco 1 x 0 Palmeiras-B e Olímpia 3 x 2 Rio Preto. Classificação: Grupo 1 - 1) Santo André 44; 2) Juventus 43; 3) Atlético Sorocaba 34; 4) ECO 29; 5) São Bento 26; 6) São Caetano B 20; 7) São Paulo B 22; 8) Nacional 10. Grupo 2 - 1) Ituano 39; 2) Rio Claro 35; 3) Rio Branco 32; 5) Guarani B 30 e XV de Piracicaba 30; 6) Palmeiras B 28; 7) Ferroviária 22; 8) XV de Jaú 10. Grupo 3 - 1) Marília B 42; 2) Olímpia 37; 3) Araçatuba 35; 4) América e Noroeste 31; 6) Mirassol 26; 7) Rio Preto 23; 8) Paraguaçuense 12. Grupo 4 - 1) Comercial 48; 2) Matonense 42; 3) Sertãozinho 37; 4) Jaboticabal 32; 5) Barretos 31; 6) Francana 19; 7) Inter Bebedouro 18; 8) Taquaritinga 5.