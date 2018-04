Times da 2.ª Divisão surpreendem rivais na Copa do Rei

Com as vitórias, as duas equipes saem em vantagem para o jogo de volta em busca de uma vaga nas quartas. O Hércules, que contou com gols de Hidalgo e Olmo, joga por empate na próxima quarta, no estádio do Osasuna, em Pamplona.

O Rayo Vallecano visitará o Mallorca com a mesma vantagem, após vencer nesta quinta com gols de Michel e Collantes. Os dois times voltam a campo na próxima quinta.

Ainda pela rodada de ida, o Malaga não decepcionou sua torcida e derrotou o Getafe por 2 a 1. Apono e o português Edinho anotaram os gols dos anfitriões, enquanto o sérvio Stepanov marcou contra. As equipes se enfrentarão novamente na próxima quarta.