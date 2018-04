Times da casa vencem no Paulista B1 Na abertura da 11ª rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1, a quarta divisão estadual, duas vitórias dos times da casa. Em Jales, o Jalesense venceu o Palestra por 2 a 1, enquanto que, em Lins, o Linense superou o Ecus, de Suzano, por 1 a 0. Os dois vencedores melhoraram suas situações na tabela de classificação e ainda sonham com uma das quatro vagas no quadrangular final. O Jalesense chegou aos 15 pontos, ainda em quinto lugar. E o Linense passou para 13 pontos, na sexta posição. A rodada será fechada com outros dois jogos neste sábado, às 15 horas: o Santa Ritense receberá a Ferroviária, em Santa Rita do Passa Quatro, e o Monte Azul terá pela frente o Grêmio Barueri.