Times da Série B pedem isenção de taxas em assembléia Os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro estão pedindo isenção da taxa de arbitragem e do exame antidoping alegando dificuldades financeiras. Segundo José Neves Filho, presidente da FBA, gestora da competição, o ofício com este pedido já foi enviado para a CBF para análise. "Os clubes da Série B não suportam essas taxas, me preocupa o presidente Ricardo Teixeira não aceitar nosso pedido. A taxa é leve para a CBF, mas muito pesada para os clubes, que já estão sufocados", reclama o dirigente, que aponta, num jogo da Segunda Divisão, que este gasto está em torno de R$ 4 mil. Virgílio Eliseo, diretor técnico da CBF, disse que as taxas não são tão inviáveis, mas acham a reivindicação justa. "Quem decide é o presidente", disse. Os clubes estiveram reunidos em assembléia para o lançamento da competição num hotel no Rio, nesta quinta-feira à noite.