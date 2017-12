Times de Sorocaba contratam técnicos Os dois times de Sorocaba estão com técnicos novos. O São Bento contratou o experiente Valter Ferreira para comandar o campeão paulista da Série A-3 na Copa do Interior, que começa dia 7 de setembro. Na esperança de disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, o Atlético Sorocaba apresentou, nesta sexta-feira, Antonio Augusto, conhecido como Pardal. Ferreira tem larga experiência no futebol do interior, já tendo dirigido Francana, Comercial e Paraguaçuense, entre outros. No primeiro semestre, ele comandou o Remo no Campeonato Paraense e na Copa do Brasil. Seu preparador físico será Marcelo Donah, que já trabalha no clube. A nova comissão técnica terá muitas dificuldades para montar o time, porque a diretoria rompeu o acordo com o empresário Oliveira Junior, procurador de Roberto Carlos, lateral-esquerdo da seleção brasileira. O empresário era responsável pelo futebol do clube. Pardal será responsável pelo planejamento do Atlético Sorocaba para os próximos 18 meses. O ex-preparador físico, com 51 anos, já dirigiu vários clubes do interior como Bragantino, União São João e XV de Piracicaba. Nesta temporada levou o modesto Flamengo de Guarulhos à terceira posição no Campeonato Paulista da Série A-3, perdendo o direito de acesso, justamente, para o Atlético, vice-campeão da Série A-3. A única dúvida que existe é sobre a participação do clube na Série C do Brasileiro. A vaga foi solicitada e o clube espera ser um dos convidados da Confederação Brasileira de Futebol - CBF. Outros clubes também aguardam convites: Etti Jundiaí e Santo André, respectivamente, campeão e vice da Série A-2; e o Mogi Mirim rebaixado para a Série A-2 depois da péssima campanha nesta temporada. O único clube garantido na competição é o Rio Branco de Americana, que tem a vaga pelo índice técnico. Terminou o Paulistão em sexto lugar.