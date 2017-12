Times defendem invencibilidade na B3 Duas equipes estão fazendo grandes campanhas na Série B3 do Campeonato Paulista. O Joseense e o Comercial de Tietê até agora não sabem o que é perder na competição, mantendo uma campanha de 100%. O Joseense, que tem 15 pontos, enfrenta nesta rodada o Ginásio Pinhalense, que soma apenas 4 pontos, fora de casa. Pelo Grupo 2, o Comercial de Tietê (15) enfrenta o Andradina (1). O Andradina não está fazendo grande campanha e na semana passada perdeu para o Corinthians-B (11) por 8 a 0. O time B do Corinthians pega nesta rodada o Pirassununguense (9), que é filial do Guarani. A Ponte Preta-Sumaré (7) vai à Mogi Guaçu, enfrentar o forte time do Guaçuano (11). Confira os jogos: Catanduvense x Tanabi; Comercial de Tietê x Andradina; Gazeta x União Iracemapolense; Ginásio Pinhalense x Joseense; Grêmio Barueri x Águas de Lindóia; Guaçuano x Ponte Preta-Sumaré; Itararé x Elosport; Osan x União do Vale; Paulistano x Amparo; Pirassununguense x Corinthians-B; Prudentino x Vocem; Ranchariense x Montenegro; Paulista de Caieiras x União Suzano e Serra Negra x Jacareí.